В Чехии посчитали, что для базовых потребностей ВСУ в снарядах нужно 7-10 млрд евро в год

В правительстве Чехии оценивают объем средств, необходимых для обеспечения базовых потребностей ВСУ в снарядах крупного калибра, в 7-10 миллиардов евро в год.

Об этом рассказал чешский правительственный уполномоченный по вопросам реконструкции Украины Томаш Копечный, говорится в тексте "Европейской правды".

По словам чешского уполномоченного, который занимался также закупкой снарядов для ВСУ, потребность Украины в снарядах крупного калибра – а это не только 120-155 мм, но и минометный калибр 81 мм – в этом году, в следующем году и в 2026 году составит примерно 200 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

Базовая потребность означает, что ВСУ смогут удерживать баланс, речь не идет о том, чтобы превзойти врага, подчеркнул Копечный.

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"Чтобы полностью обеспечить базовые потребности ВСУ (то есть поставлять 200 тысяч снарядов в месяц), нужно примерно 7-10 миллиардов евро в год", – оценил Копечный.

По его словам, "чешская инициатива" по закупке боеприпасов за пределами ЕС может обеспечить покупку и 1,5 млн, и 2 млн снарядов. Но сейчас Чехия имеет надежные финансовые обязательства, которые позволяют купить только 500 тысяч боеприпасов крупного калибра.

"И я не понимаю, почему эти деньги невозможно найти. Почему нельзя обеспечить кредитование для предоплат, рефинансирование и т.д. Я не понимаю. Я с первого дня войны задаю себе вопрос о том, почему есть проблема, и не имею ответа", – отметил Копечный.

Правительственный уполномоченный также рассказал, что система, благодаря которой Прага покупает для Украины боеприпасы в государствах, не являющихся членами ЕС, действует в Чехии с начала полномасштабного вторжения России.

Детали о "чешской инициативе" читайте в материале: "За год мы можем найти 1,5-2 млн снарядов для ВСУ. Не понимаю, почему на это нет денег".