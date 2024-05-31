У Чехії порахували, що для базових потреб ЗСУ у снарядах потрібно 7-10 млрд євро на рік

В уряді Чехії оцінюють обсяг коштів, необхідних для забезпечення базових потреб ЗСУ у снарядах великого калібру, у 7-10 мільярдів євро на рік.

Про це розповів чеський урядовий уповноважений з питань реконструкції України Томаш Копечний, йдеться у тексті "Європейської правди".

За словами чеського уповноваженого, який опікувався також закупівлею снарядів для ЗСУ, потреба України у снарядах великого калібру – а це не тільки 120-155 мм, а й мінометний калібр 81 мм – цього року, наступного року і в 2026 році становитиме приблизно 200 тисяч артилерійських снарядів на місяць.

Базова потреба означає, що ЗСУ зможуть утримувати баланс, не йдеться про те, щоби перевершити ворога, підкреслив Копечний.

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"Щоби повністю забезпечити базові потреби ЗСУ (тобто постачати 200 тисяч снарядів на місяць), потрібно приблизно 7-10 мільярдів євро на рік", – оцінив Копечний.

За його словами, "чеська ініціатива" із закупівлі боєприпасів за межами ЄС може забезпечити купівлю і 1,5 млн, і 2 млн снарядів. Але зараз Чехія має надійні фінансові зобов'язання, які дозволяють купити лише 500 тисяч боєприпасів великого калібру.

"І я не розумію, чому ці гроші неможливо знайти. Чому не можна забезпечити кредитування для передоплат, рефінансування тощо? Я не розумію. Я з першого дня війни ставлю собі запитання про те, чому є проблема, і не маю відповіді", – зазначив Копечний.

Урядовий уповноважений також розповів, що система, завдяки якій Прага купує для України боєприпаси в державах, що не є членами ЄС, діє у Чехії від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Деталі про "чеську ініціативу" читайте у матеріалі: "За рік ми можемо знайти 1,5-2 млн снарядів для ЗСУ. Не розумію, чому для цього немає грошей".