Чехия анонсировала совместные с США военные учения

На следующей неделе в Чехии начнутся учения Immediate Response, в которых примут участие чешские военные, а также их коллеги из США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Генерального штаба Чехии Магдалена Дворжакова, которую цитирует Novinky.

В учениях, которые будут проходить на полигоне в Либаве, будут участвовать около 800 американских военнослужащих и 350 чешских солдат.

Всего маневры продлятся две недели.

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Эти учения являются частью крупнейших за последние десятилетия маневров НАТО Steadfast Defender 24, в которых принимают участие более 90 тысяч военных из всех стран Альянса в разных точках Европы.

По словам Дворжаковой, главной целью учений является проверка способности чешской армии оказывать всестороннюю поддержку войскам союзников на чешской территории во время крупномасштабных операций, поддержка усилий союзников по развитию оборонного потенциала в рамках НАТО путем привлечения сил и средств чешских вооруженных сил, а также усиление способности военных Чехии участвовать в полном процессе тактического планирования.

Для проведения учений с середины апреля в Либаву была переброшена военная техника со складов армии США в Германии.

Напомним, в Молдове с 9 по 16 мая пройдут учения Национальной армии с участием военных из США.

А в Литве летом пройдут учения с участием до 10 тысяч иностранных военных.