В Молдове пройдут военные учения с участием американских солдат

В Молдове с 9 по 16 мая пройдут учения Национальной армии с участием военных из США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

"С 9 по 16 мая Национальная армия примет участие в учениях Swift Response-2024, проводимых под руководством американского командования в Европе и Африке. Учения пройдут на территории Молдовы", – сообщили в Минобороны Молдовы.

В учениях примут участие 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальона спецназначения Fulger и военных 82-й воздушно-десантной дивизии США.

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В маневрах также задействуют два американских самолета C-130 Hercules.

"Цель учений – развитие возможностей и повышение уровня оперативной совместимости между участвующими военными, а также применение на практике современных приемов, методов и процедур индивидуальной и коллективной военной подготовки", – рассказали в министерстве.

Напомним, Грузия и Молдова были среди стран-участниц учений НАТО Sea Shield 24, которые проходили в апреле в Румынии.

На полигонах Национальной армии Молдовы 1 апреля стартовали международные учения JCET 2024 (Joint Combined Exchange Training) с участием военных из Румынии и США.