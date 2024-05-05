Глава МИД Польши: Хотим наилучших отношений с США, кто бы ни был президентом

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава стремится поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами независимо от того, кто победит на президентских выборах 2024 года.

Об этом он заявил во время визита в Вашингтон на брифинге для польских СМИ, передает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Заявление Сикорского прозвучало после его встречи с экс-советником вице-президента Майка Пенса по вопросам национальной безопасности генералом Китом Келлоггом. Он считается одним из ближайших внешнеполитических советников Дональда Трампа.

"Мы хотим наилучших отношений с Америкой, независимо от того, кто здесь у власти, и не будем делать ошибок предшественников, которые клали все фишки на один цвет", – подчеркнул глава польского МИД.

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Он сказал, что был поражен разговором с генералом Келлогом.

"Это человек, который понимает ситуацию в нашем регионе, который понимает ставки этой войны и понимает, что Польша делает больше, чем другие союзники. Мне кажется, что в лице генерала Келлога Польша имеет друга", – отметил Сикорский.

На прошлой неделе он призвал не считать, что Дональд Трамп в случае потенциальной победы на президентских выборах в США оставит Украину без поддержки и будет играть на руку Кремлю.

Недавно глава МИД Польши заявил, что хозяина Кремля Владимира Путина надо держать в неопределенности относительно возможных шагов Запада.