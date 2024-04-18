У Трампа рассказали, что на частной встрече с Дудой они обсуждали Украину

Бывший президент США Дональд Трамп в среду во время приватного ужина с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке обсудил войну в Украине и оборонные расходы государств НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, сообщили в кампании Трампа после общения двух лидеров.

Кампания Трампа предоставила немного информации о встрече, но заявила, что они обсуждали продолжение войны в Украине, которую ведет Россия, а также войну на Ближнем Востоке.

Также они обсудили предложение Дуды для стран НАТО увеличить расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта. Это предложение президент Польши высказал в статье в Washington Post в прошлом месяце.

В статье Дуда утверждал, что "империалистические амбиции России и агрессивный ревизионизм толкают Москву к прямой конфронтации с НАТО", и что НАТО должно быть готово противостоять угрозе.

Трамп ранее говорил, что США не будут защищать страны Альянса, которые не будут тратить на оборону по крайней мере 2% своего валового внутреннего продукта.

Ужин с Дудой стал последним из ряда переговоров, которые Трамп имел за последние месяцы с мировыми лидерами.

В преддверии выборов в ноябре он провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, обедал с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном и встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Кэмерон заявлял, что обсуждал с экс-президентом вопросы финансирования Украины.