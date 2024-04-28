Глава МИД Польши предостерег от пессимизма относительно поддержки Трампом Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал не считать, что Дональд Трамп в случае потенциальной победы на президентских выборах в США оставит Украину без поддержки и будет играть на руку Кремлю.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью партнерскому издательству Politico Axel Springer.

Сикорский прокомментировал опасения в публичной дискуссии о том, что Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах в США начнет играть на руку Кремлю.

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Сикорский отметил, что позиция Трампа по Украине "не такая черно-белая, как некоторые думают".

"Дональд Трамп был прав в том, что призвал Европу быстро начать тратить больше на оборону", – отметил глава МИД Польши.

Он также напомнил, что именно при президентстве Трампа Украина впервые получила противотанковые системы Javelin.

Также Сикорский указал на то, что Трамп согласился с форматом проекта о дальнейшей поддержке Украины, который после того наконец одобрила Палата представителей.

"Поэтому я надеюсь, что кандидат Трамп увидел, что сопротивление предоставлению помощи Украине не популярно в США и это вредит его шансам", – сказал Радослав Сикорский.

Также Сикорский выразил надежду, что решение Штатов предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS подтолкнет канцлера Германии все же предоставить Украине ракеты Taurus.