Укр Рус Eng

Глава МИД Польши предостерег от пессимизма относительно поддержки Трампом Украины

Новости — Воскресенье, 28 апреля 2024, 11:59 — Мария Емец

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал не считать, что Дональд Трамп в случае потенциальной победы на президентских выборах в США оставит Украину без поддержки и будет играть на руку Кремлю.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью партнерскому издательству Politico Axel Springer.

Сикорский прокомментировал опасения в публичной дискуссии о том, что Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах в США начнет играть на руку Кремлю.

Президент Литвы убежден, что Дуда помогает изменить отношение Трампа к войне в Украине

Реклама:

Сикорский отметил, что позиция Трампа по Украине "не такая черно-белая, как некоторые думают".

"Дональд Трамп был прав в том, что призвал Европу быстро начать тратить больше на оборону", – отметил глава МИД Польши.

Он также напомнил, что именно при президентстве Трампа Украина впервые получила противотанковые системы Javelin.

Также Сикорский указал на то, что Трамп согласился с форматом проекта о дальнейшей поддержке Украины, который после того наконец одобрила Палата представителей.

"Поэтому я надеюсь, что кандидат Трамп увидел, что сопротивление предоставлению помощи Украине не популярно в США и это вредит его шансам", – сказал Радослав Сикорский.

Также Сикорский выразил надежду, что решение Штатов предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS подтолкнет канцлера Германии все же предоставить Украине ракеты Taurus.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша США Трамп
Реклама: