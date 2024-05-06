ЕС отреагировал на планы РФ провести обучение по применению ядерного оружия

Спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано прокомментировал в понедельник решение РФ в ближайшее время провести учения по применению нестратегического ядерного оружия.

Об этом Стано говорил на брифинге в Брюсселе в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Спикер назвал планы таких учений продолжением русского безответственного поведения.

"Это является еще одним доказательством, что Кремль заинтересован только в дальнейшей эскалации ситуации, вызванной его незаконной агрессией против Украины", – заявил Стано.

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"Итак, конечно, мы призываем Россию прекратить эскалацию, прекратить безответственную риторику, безответственное поведение и остановить агрессию против Украины", – добавил он.

Министерство обороны России заявило, что по поручению правителя страны-агрессора Путина в ближайшее время проведет обучение по применению нестратегического ядерного оружия.

Речь идет об учебе с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также силами Военно-морского флота.

Спикер российского правителя Дмитрий Песков заявил, что учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с звучащими с Запада заявлениями о готовности отправить войска на Украину.

Между тем министр обороны Италии Гвидо Крозетто отверг идею президента Франции о том, что западные союзники потенциально могут отправить свои войска в Украину.

А глава МИД Польши поддержал позицию Макрона о том, что Кремль стоит оставлять в догадках по поводу того, что сделают или не сделают страны Запада при определенном сценарии.