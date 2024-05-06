Трампу пригрозили заключением из-за нарушения судебного запрета по делу в Нью-Йорке

Судья Хуан Мерчан, который рассматривает дело экс-президента США Дональда Трампа о выплатах за сокрытие внебрачных связей, пригрозил подсудимому заключением в случае дальнейшего нарушения судебного запрета на комментирование других фигурантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Во время заседания 6 мая Мерчан признал Трампа виновным в одном случае нарушении судебного запрета (gag order) из-за публичных нападок на присяжных и приказал выплатить 1000 долларов штрафа. Другие жалобы прокуратуры суд отклонил.

"Ответчик уведомляется о том, что, если это будет оправдано, будущие нарушения законных распоряжений суда будут караться лишением свободы", – постановил судья.

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Он сказал Трампу, что "посадить вас в тюрьму – это последнее, что я хочу сделать", но подчеркнул, что постоянные нарушения экс-президентом судебного запрета "являются прямым нападением на верховенство права".

На прошлой неделе Мерчан уже признал Трампа виновным в девяти пунктах нарушений gag order и постановил взыскать 9000 долларов штрафа.

Напомним, речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Трамп неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.

Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.