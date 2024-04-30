Трампа оштрафовали на $9 тысяч за нарушение судебного запрета на посты в соцсетях

Судья Нью-Йорка Хуан Мерчан признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в нарушении запрета на публикацию информации о суде над ним по так называемому делу о "порноденьгах" и обязал уплатить 9 тысяч долларов штрафа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Обвинение по делу утверждало, что 10 сообщений Трампа в его соцсети Truth Social, где критиковались отобранные судом присяжные и потенциальные свидетели прокуратуры, нарушают так называемый gag order – запрет разглашения информации об участниках процесса.

Судья Мерчан поддержал обвинение, но наложил несколько меньший штраф, чем оно просило – 9 тысяч долларов вместо 10 тысяч. Трампа также обязали удалить сообщения из аккаунта в Truth Social и сайта своей предвыборной кампании.

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Теоретически экс-президенту США может грозить тюремное заключение за нарушение судебного запрета на разглашение – что он уже неоднократно делал. Но до сих пор судья в его первом уголовном деле воздерживался от такого наказания.

Напомним, речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Трамп неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.

Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.