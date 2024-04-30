Правительство Польши одобрило изменения в правила помощи украинским беженцам

Польское правительство 30 апреля одобрило проект изменений в закон о помощи гражданам Украины, который предусматривает большую прозрачность в выплате финансовой помощи, а также изменения в условиях проживания украинских беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Среди важнейших изменений, предусмотренных законопроектом, является привязка выплат по программам "800 плюс" (800 злотых в месяц на одного ребенка) и "Добрый старт" (300 злотых один раз – для детей, идущих в школу) к обязательному школьному образованию.

Предполагается, что эти выплаты будут предоставлять украинцам, которые живут с ребенком на территории Польши, в случае обязательного посещения ребенком школы или дошкольного учебного заведения.

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Законопроект устанавливает максимальный 36-месячный период, в течение которого украинские ученики могут участвовать в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку, и освобождение украинских школьников от обязательного экзамена по польскому языку в восьмом классе в 2024/2025 учебном году.

Документ также формально продлевает временную защиту для украинцев в Польше, которые бегут от войны, до 30 сентября 2025 года – в соответствии с принятым в прошлом году решением Совета Европейского Союза.

Также польское правительство хочет с 2025 года ввести новый статус пребывания для украинцев – с текущей временной защиты на временный вид на жительство сроком на три года. Для этого граждане Украины должны обновить информацию о себе в польских базах данных и подать электронное заявление на имя воеводы воеводства, где проживают.

Другие изменения в документе касаются сокращения или отмены помощи, связанной с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев из Украины. В случае принятия в Сейме закон за исключением отдельных положений вступит в силу 1 июля 2024 года.

Напомним, в феврале правительство Польши продлило действие временной защиты для беженцев до марта 2025 года, но это решение не касается украинцев.

Также этот документ продлил защиту до 2025 года лицам без гражданства или гражданам третьих стран, кроме Украины (и членам их семей), которые по состоянию на 24 февраля 2022 года имели международную защиту или эквивалентную национальную защиту в Украине.