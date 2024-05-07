В помещении, где планировали выездное заседание правительства Польши, обнаружили прослушку

В зале в Катовице, где 7 мая должно было проходить выездное заседание правительства Польши, обнаружили устройства, похожие на средства для прослушивания.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский.

Служба защиты государства в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли использоваться для прослушивания в зале в Катовице, где должно было проходить правительственное заседание.

Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów. Służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie pic.twitter.com/OOdZPSiifU Реклама: May 7, 2024

"Службы осуществляют дальнейшие действия по этому поводу", – добавил спикер.

Представитель командующего Службы защиты государства Богуслав Пёрковский сообщил в комментарии, что устройства обнаружили во время рутинной проверки перед встречей, как того требуют протоколы безопасности. После того известили Агентство внутренней безопасности и их специалисты включились в выяснение обстоятельств.

Он не стал детализировать, какие именно устройства обнаружили.

Туск отправился в Катовице с рядом министров и планировал провести заседание правительства в этом месте в связи с тем, что многие члены правительства участвуют в Европейском экономическом конгрессе, который проходит в Катовице. Среди гостей конгресса также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, в Германии продолжается резонанс вокруг попадания в руки посторонних лиц записи разговоров немецких генералов о предоставлении Украине ракет Taurus.