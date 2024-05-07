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У приміщенні, де планували виїзне засідання уряду Польщі, виявили прослушку

Новини — Вівторок, 7 травня 2024, 10:39 — Марія Ємець

У залі в Катовіце, де 7 травня мало проходити виїзне засідання уряду Польщі, виявили пристрої, схожі на засоби для прослуховування. 

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це повідомив речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський.

Служба захисту держави у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли використовуватися для прослуховування у залі в Катовіце, де мало проходити урядове засідання.

"Служби здійснюють подальші дії з цього приводу", – додав речник. 

Речник командувача Служби захисту держави Богуслав Пьорковський повідомив у коментарі, що пристрої виявили під час рутинної перевірки перед зустріччю, як того вимагають протоколи безпеки. Після того сповістили Агентство внутрішньої безпеки і їхні фахівці включилися у з’ясування обставин.

Пьорковський не став деталізувати, які саме пристрої виявили. 

Туск вирушив до Катовіце з низкою міністрів і планував провести засідання уряду у цьому місці у зв’язку з тим, що багато членів уряду беруть участь у Європейському економічному конгресі, що проходить у Катовіце. Серед гостей конгресу також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

Нагадаємо, у Німеччині триває розголос довкола потрапляння у руки сторонніх осіб запису розмов німецьких генералів щодо надання Україні ракет Taurus.

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Польща
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