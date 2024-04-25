Министр обороны Германии: РФ производит оружие в количествах выше его потребностей на войне

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военно-промышленный комплекс РФ уже работает на заполнение складов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

По словам Писториуса, Россия уже производит оружие и боеприпасы сверх нужд для ведения захватнической войны против Украины.

Он отметил, что с увеличением расходов на вооружение и упорядочением военной экономики "значительная часть или часть производимого больше не идет на фронт, а попадает на склады".

В то же время, он предостерегает от дальнейших военных амбиций президента России Владимира Путина.

"Теперь вы можете быть наивными и сказать, что он делает это только по осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что у него есть планы или могут быть.

Напомним, генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер прогнозирует, что Россия может быть готова напасть на страны Североатлантического Альянса через пять-восемь лет, когда восстановит пострадавшие от войны в Украине силы.

В течение последних недель ряд европейских стран НАТО предупреждает о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

К примеру, Борис Писториус также говорил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.