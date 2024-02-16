FT: На Западе все больше верят, что Россия может напасть на страну НАТО

Новые оценки военного потенциала России и ее угроз безопасности НАТО привели к росту количества предостережений со стороны западных правительств, которые предупреждают о возможном нападении РФ на страны Альянса.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

"Мы живем в действительно опасные времена и в момент, когда широкомасштабный конфликт более вероятен, чем когда-либо в новейшей истории", – заявил представитель британской военной разведки.

Другой британский военный чиновник отметил, что воинственные "намерения России все еще существуют".

"Ее сухопутные войска в Украине деградировали, но ее военно-воздушные и военно-морские силы в основном не понесли потерь, и Россия все еще остается крупной ядерной державой", – сказал он.

Одной из причин беспокойства западных чиновников является возрождение Россией своей оборонной отрасли за последний год, которое произошло со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной.

В материале говорится, что за год Россия произвела 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. По прогнозам украинских чиновников, в этом году она приведет еще 400 тысяч человек, не прибегая к полномасштабной мобилизации.

Хотя российская армия и понесла огромные потери за два года войны против Украины, большинство западных чиновников прогнозируют, что она сможет восстановить свои силы в течение пяти-шести лет.

Один европейский чиновник заявил, что "намерение и способность" России напасть на страну НАТО до конца десятилетия является "почти консенсусом" в военном альянсе.

"Единственной переменной является возможность", – добавил он.

Издание также ссылается на слова неназванного украинского чиновника, который отметил, что Киев имеет "сильные разведывательные данные" о том, что Путин готовится к войне против стран Балтии.

Однако некоторые члены Альянса скептически относятся к тому, что президент России намерен напасть на члена НАТО.

"Мы считаем, что он (Путин. – Ред.) серьезно относится к нашим обязательствам по статье 5 и не хочет воевать с НАТО", – сказал высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.

Напомним, в Службе внешней разведки Эстонии считают, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.

Ряд европейских стран НАТО в течение последних недель также предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.