Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с резкой критикой российского правительства, обвинив Кремль в захватнической войне "на всех уровнях".

Заявление немецкого министра приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Бербок отметила, что Россия ведет "захватническую войну на всех уровнях", имея в виду, в частности, блокаду экспорта украинского зерна, а также "массированные кибератаки".

Эти кибератаки также были направлены против СДПГ в Германии и компаний в Федеративной Республике, напомнила она.

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"Это безответственный процесс. Это событие, о котором мы не можем молчать", – подчеркнула глава немецкого МИД.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия стремится навредить европейским странам всеми возможными способами.

В свою очередь руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик предполагает, что глава Кремля Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО.