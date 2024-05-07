США, Британия и Австралия наложили санкции на лидера российской группы хакеров LockBit
Новости — Вторник, 7 мая 2024, 18:16 —
Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия 7 мая совместно объявили санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, который возглавляет хакерскую группу LockBit, из-за причастности к разработке и распространению одноименного вируса-вымогателя.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство финансов США.
Хорошева признали причастным к распространению вируса LockBit, с помощью которого злоумышленники забрали у жертв десятки миллионов долларов.
Минюст США параллельно объявил гражданину России 26 пунктов обвинения в разработке и управлении злонамеренной киберсхемой, а Государственный департамент объявил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать Хорошева.
Этому решению предшествовали другие действия правительства США против российских киберпреступников, причастных к программам-вымогателям, включая разрушение инфраструктуры LockBit и санкции против аффилированных с ним групп.
В феврале Минюст США объявил обвинения россиянам Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву, известному также как Bassterlord, как активным участникам этой хакерской группы. Обоим приписывают участие во многих атаках против десятков пользователей в США, Азии и на Ближнем Востоке в течение 2020-2021 годов.
Госдеп США объявил награду в размере 10 млн долларов США за информацию, которая поможет установить или найти их.
LockBit называют одной из самых активных групп такого типа в мире, которая нанесла ущерб более 2000 пострадавшим в США и других странах и вымогательски получила более 120 млн долларов.