США предлагают 10 млн долларов за информацию о группе российских хакеров

Госдеп США объявил награду в размере 10 млн долларов США за информацию, которая поможет установить или найти руководителей хакеров из группы, которая нанесла серьезный ущерб бизнесу с помощью вируса-вымогателя LockBit.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За информацию, которая поможет установить личности руководителей группы и их местонахождение, США обещают 10 млн долларов, и 5 млн долларов – за данные, которые помогут арестовать или осудить лиц в любой стране.

Ранее на этой неделе Минюст США официально объявил обвинения двум россиянам, которых считают участниками этой схемы. Сеть разоблачили совместно с британскими специалистами и другими международными партнерами.

Правительственные киберспециалисты сумели перехватить контроль над серверами, которые использовали администраторы LockBit, и лишить их возможности продолжать деятельность. Кроме того, им удалось получить ключи для разблокировки зараженных компьютеров, пострадавшие могут обращаться к ФБР за помощью.

LockBit называют одной из самых активных групп такого типа в мире, которая нанесла ущерб более 2000 пострадавшим в США и других странах и вымогательски получила более 120 млн долларов.

В связи с этим Минюст объявил обвинения россиянам Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву, известному также как Bassterlord, как активным участникам этой хакерской группы. Обоим приписывают участие во многих атаках против десятков пользователей в США, Азии и на Ближнем Востоке в течение 2020-2021 годов.

Участниками сети считают также россиян Михаила Матвеева и Михаила Васильева, против них обвинения выдвинули еще в 2022-2023 годах.

Ранее Штаты вместе с Британией наложили санкции на российского хакера Александра Ермакова, а также совместно с союзниками разоблачили масштабную сеть, которая позволяла российским спецслужбам собирать личные данные западных граждан.