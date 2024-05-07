Пашинян предупредил о возможном запрете российских каналов в Армении

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вещание российских телеканалов в стране могут запретить, если те не будут уважать граждан и государственный строй Армении.

Заявление главы правительства Армении приводит News.am, сообщает "Европейская правда".

Он указал, что Армения просит об уважительном отношении к себе и ее интересам.

"Если это требование будет проигнорировано, то все эти телеканалы (российские государственные – ред.) не должны транслироваться в Армении, это исключено", – подчеркнул Пашинян.

Реклама:

Он добавил, что это касается любой страны.

"Думаю, мы не хотим чего-то невероятного. Не представляю, чтобы в России была возможна трансляция такого телеканала, в эфире которого говорят с таким же лексиконом или даже на уровне 5% от этого об утвержденном государственном порядке, правительстве и государстве", – сказал Пашинян.

Напомним, в конце марта в Армении заблокировали трансляцию российских пропагандистских телепередач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".