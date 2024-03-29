В Армении заблокировали трансляцию пропагандистских шоу Соловьева

В Армении заблокировали трансляцию российских пропагандистских телепередач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Об этом в Facebook написал заместитель министра высокотехнологичной промышленности Армении Авет Погосян, сообщает "Европейская правда".

По словам чиновника, трансляция пропагандистских шоу Соловьева была заблокирована из-за "непрерывных нарушений, зафиксированных в последнее время".

"ЗАО "Сеть телерадиовещания Армении" на основании статей 5 и 6 соглашения "О сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительством Республики Армения и Кабмином Российской Федерации", факта постоянных нарушений, зафиксированных в последнее время Комиссией по телевидению и радио РА, заблокировало трансляцию авторских программ... на территории Республики Армения", – отметил Погосян.

Недавно в Эстонии арестовали журналистку, работавшую на российских пропагандистов.

Перед этим Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ в Латвии к девяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду.