Президент Италии рассказал свое видение мира в Украине

Война в Украине не может быть решена путем вознаграждения РФ за агрессию, а мир может наступить только когда будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины.

Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла во вторник на Генеральной Ассамблее ООН, его цитирует агентство АР, пишет "Европейская правда".

Маттарелла отметил, что Италия, которая сейчас председательствует в G7, и многие международные партнеры выступили в защиту Украины, чтобы поддержать принцип солидарности с государствами, подвергающимися нападениям с нарушением Устава ООН.

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"Ни одно государство, независимо от того, насколько оно мощно или оснащено угрожающим ядерным арсеналом, не может думать о нарушении принципов, включая суверенитет, территориальную целостность и независимость другой страны, не подвергаясь санкциям",– сказал он.

Маттарелла отметил, что окончание двух мировых войн и распад Советского Союза принесли новую надежду Европе, и что Россия несет большую историческую ответственность за то, что вернула войну в сердце европейского континента.

Президент Италии подчеркнул, что вторжение России в Украину – это не просто региональный конфликт. Война в Украине привела к дефициту продовольствия и энергии, особенно в некоторых частях Африки, сказал он.

Маттарелла добавил, что дивиденды мира, стимулировавшие выделение ресурсов на развитие, а не на вооружение по окончании холодной войны, были потеряны, поскольку Россия вернула время назад и начала новую гонку вооружений.

По его словам, война в Украине продолжается уже третий год, и Италия, ее международные партнеры и люди во всем мире привержены достижению мирного и долговременного разрешения конфликта.

"Но не любого решения, не говоря уже о решении, которое бы вознаградило агрессора и унизило тех, на кого он напал, создав опасный прецедент для всех", – сказал Маттарелла.

"Если мир должен быть справедливым и долговременным, он должен основываться на благородных и неотъемлемых принципах международного права и Устава ООН", – добавил он.

Между тем, в итальянском правительстве заявляют, что оружие, предоставляемое страной украинским Вооруженным силам, может использоваться только в пределах границ Украины.

А премьер-министр Италии Джорджия Мэлони не поддерживает отправку западных войск в Украину, против которой РФ ведет захватническую войну.