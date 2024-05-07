В Еврокомиссии объяснили, как ЕС может забрать статус кандидата в Грузию

В Еврокомиссии объяснили процедуру, по которой у Грузии теоретически могут забрать кандидатский статус на вступление в ЕС из-за принятия резонансного закона об "иноагентах".

Об этом на брифинге в Брюсселе во вторник говорил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано объяснил, что для принятия такого решения нужно единодушие всех государств членов, а также соответствующее предложение, поданное Европейской комиссией.

"Любые решения, касающиеся процесса вступления, руководствуются и принимаются государствами-членами по принципу единодушия. Другими словами, ЕС – когда речь идет о пути присоединения отдельных стран-кандидатов – принимает решение о каждом последующем шаге в этом процессе единогласно", – сказал спикер.

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"Это происходит на основе рекомендации Европейской комиссии, а затем – на основе обсуждений и решений, которые принимают единогласно страны-члены", – добавил Стано.

Следовательно, если одна из стран ЕС будет против того, чтобы наказывать Грузию, то страну не смогут лишать кандидатского статуса. Глава венгерского правительства Виктор Орбан является ближайшим союзником действующих грузинских властей в ЕС.

Во вторник стало известно, что более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

По мнению депутатов Европарламента, попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия российского аналога закона об "иноагентах" вышли за пределы дозволенного.

Недавно гендиректор директората Еврокомиссии по вопросам расширения Герт Ян Купман предупредил грузинское правительство, что законопроект об "иноагентах" неприемлем и станет препятствием для надежд страны на вступление в ЕС, однако пора изменить ситуацию все еще есть.

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