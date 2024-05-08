МИД России пугает ударом по французским войскам, если они зайдут в Украину

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если президент Франции Эмманюэль Макрон отправит войска в Украину, то они будут рассматриваться российскими военными как законные цели.

Заявление Захаровой в среду журналистам приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

В феврале Макрон вызвал споры, заявив, что не может исключить развертывание иностранных сухопутных войск в Украине в будущем. Французский лидер предупредил, что если Россия победит в Украине, то доверие к Европе будет сведено к нулю.

"Характерно, что сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность… Должны его разочаровать – для нас ситуация выглядит более чем определенной", – заявила журналистам Захарова.

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"Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут мишенью для российских вооруженных сил. Мне кажется, что у Парижа уже есть доказательства этого", – добавила она.

По словам Захаровой, Россия уже видит рост французских граждан среди погибших в Украине.

Накануне Россия вызвала посла Франции в Москве, чтобы осудить "провокационную" политику Парижа.

Бурную реакцию РФ вызвали заявления французского президента Эмманюэля Макрона, недавно возобновившего обсуждение возможности введения иностранных войск в Украину.

Франция осудила вызов своего посла в МИД РФ, заявив, что Москва использует "тактику устрашения".

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