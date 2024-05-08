Федеральные ведомства Швейцарии использовали российские компьютерные программы

Два швейцарских федеральных учреждения признали, что использовали программное обеспечение, разработанное фирмой с регистрацией в Москве, что может нести риски для кибербезопасности.

Об этом говорится в расследовании итальянской службы швейцарского общественного вещателя RSI, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о программном обеспечении компании ElcomSoft, которая специализируется на программах для восстановления паролей и дешифровки мобильных телефонов и компьютеров. На ее сайте указано, что она базируется в Праге.

На самом деле штаб-квартира компании находится в Москве. Российский адрес был удален с сайта ElcomSoft после начала полномасштабной войны в Украине, что подтверждает поиск в интернет-архиве.

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RSI нашел доказательства того, что ElcomSoft продолжает деятельность в Москве. Связанные с компанией сотрудники, программисты и даже генеральный директор, которые вещатель смог найти в LinkedIn, являются резидентами России.

Среди клиентов ElcomSoft указаны Федеральное управление полиции и Федеральное управление вооружений Швейцарии (Armasuisse), которое занимается военными закупками.

Armasuisse подтвердило в ответ на запрос RSI, что "приобрело программное обеспечение у этого производителя с целью тестирования", но не уточнило, что это за тестирование и как именно используется продукт.

Вещатель также выяснил, что Федеральная полиция Швейцарии "приобрела лицензии на четыре продукта у компании ElcomSoft в 2024 году", которые использовала без подключения к интернету. Там заверили, что уже нашли аналоги российской компании.

Опрошенные RSI эксперты указали, что использование российских программ несет риски для кибербезопасности федеральных органов власти – даже если это происходило офлайн.

В последние годы в Швейцарии растет количество кибератак, в частности на местные органы власти, медицинские онлайн-кабинеты, СМИ и крупные финансовые компании. Прошлым летом хакеры опубликовали в даркнете данные Федерального управления полиции и Федерального управления таможенной и пограничной безопасности страны.