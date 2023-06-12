Правительственные сайты Швейцарии стали объектом кибератаки

Федеральная администрация Швейцарии подверглась кибератаке в понедельник, когда был заблокирован доступ к веб-сайтам нескольких органов власти и государственных компаний.

Об этом сообщило Министерство финансов Швейцарии, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Так называемая распределенная атака на отказ в обслуживании (DDoS), которая делает веб-сайты или сетевые ресурсы недоступными путем переполнения их вредоносным трафиком, была осуществлена той же группой NoName, которая провела аналогичную атаку на швейцарский парламент на прошлой неделе, говорится в заявлении министерства.

"Несколько веб-сайтов федеральной администрации были недоступны в понедельник", – говорится в сообщении, хотя главный правительственный портал Швейцарии www.admin.ch оставался доступным.

Специалисты федеральной администрации быстро заметили DDoS-атаку, говорится в сообщении. Там добавили, что "принимают меры для скорейшего восстановления доступности веб-сайтов и приложений".

"Группа NoName взяла на себя ответственность за эту атаку в интернете. Эта группа также стояла за атакой на сайт parliament.ch, о которой стало известно на прошлой неделе", – говорится в сообщении.

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) анализирует атаку вместе с пострадавшими административными единицами и работает над определением ответных мер.

Объявление в понедельник появилось после того, как на прошлой неделе правительство предупредило, что опасается, что данные могли быть похищены во время атаки на Xplain, технологическую фирму, которая предоставляет программное обеспечение для нескольких ведомств, с целью вымогательства выкупа.

Швейцарская армия и таможенный департамент являются одними из клиентов Xplain, которая поставляет программное обеспечение для органов, специализирующихся на внутренней безопасности.

Правительство заявило, что не верит в то, что системы Xplain имеют прямой доступ к системам федерального управления.

Xplain обвинила в причастности к атаке группу злоумышленников под названием Play, которую также обвиняют в недавней атаке на два крупных швейцарских СМИ.