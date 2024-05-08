Федеральні відомства Швейцарії використовували російські комп'ютерні програми

Дві швейцарські федеральні установи визнали, що використовували програмне забезпечення, розроблене фірмою з реєстрацією в Москві, що може нести ризики для кібербезпеки.

Про це йдеться в розслідуванні італійської служби швейцарського суспільного мовника RSI, повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про програмне забезпечення компанії ElcomSoft, яка спеціалізується на програмах для відновлення паролів і дешифрування мобільних телефонів і комп'ютерів. На її сайті вказано, що вона базується у Празі.

Насправді штаб-квартира компанії розташована у Москві. Російська адреса була видалена із сайту ElcomSoft після початку повномасштабної війни в Україні, що підтверджує пошук в інтернет-архіві.

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RSI знайшов докази того, що ElcomSoft продовжує діяльність у Москві. Пов'язані з компанією співробітники, програмісти і навіть генеральний директор, які мовник зміг знайти у LinkedIn, є резидентами Росії.

Серед клієнтів ElcomSoft вказані Федеральне управління поліції та Федеральне управління озброєнь Швейцарії (Armasuisse), яке займається військовими закупівлями.

Armasuisse підтвердило у відповідь на запит RSI, що "придбало програмне забезпечення у цього виробника з метою тестування", але не уточнило, що це за тестування і як саме використовується продукт.

Мовник також з'ясував, що Федеральна поліція Швейцарії "придбала ліцензії на чотири продукти у компанії ElcomSoft у 2024 році", які використовувала без підключення до інтернету. Там запевнили, що вже знайшли аналоги російській компанії.

Опитані RSI експерти вказали, що використання російських програм несе ризики для кібербезпеки федеральних органів влади – навіть якщо це відбувалось офлайн.

Останніми роками у Швейцарії зростає кількість кібератак, зокрема на місцеві органи влади, медичні онлайн-кабінети, ЗМІ та великі фінансові компанії. Минулого літа хакери опублікували в даркнеті дані Федерального управління поліції та Федерального управління митної та прикордонної безпеки країни.