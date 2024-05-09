Госдеп: Действия правящей партии Грузии ставят под угрозу отношения с США

В Государственном департаменте заявили, что действия партии "Грузинская мечта" "ставят Грузию на опасную траекторию" и угрожают отношениям с США.

Об этом во время брифинга сказал представитель американского Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что в США обеспокоены намерениями принять скандальный закон об "иноагентах", а также антизападной риторикой представителей "Грузинской мечты".

"Мы считаем, что это ставит Грузию на опасную траекторию. Мы считаем, что это ставит под угрозу их евроатлантический путь, и это вполне очевидно ставит под угрозу отношения между нашими двумя странами", – подчеркнул Миллер.

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Парламент Грузии планирует вернуться к рассмотрению принятого в двух чтениях проекта "О прозрачности иностранного влияния" 13 мая, а финальное голосование планируют на 17 мая. В этот день в Грузии отмечают День святости семьи, в связи с чем проходят демонстрации верующих.

Также стало известно, что послы ЕС во вторник обсуждали намерения грузинских властей принять скандальный проект закона об "иноагентах" и то, как это может повлиять на евроинтеграцию Грузии.

Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

В Еврокомиссии объяснили, что для принятия такого решения требуется единодушие всех государств-членов, а также – соответствующее предложение, поданное Европейской комиссией.