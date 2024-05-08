СМИ: В ЕС обсуждали, как закон об "иноагентах" повлияет на евроинтеграцию Грузии

Во вторник послы ЕС обсуждали намерения грузинских властей принять скандальный проект закона об "иноагентах" и то, как это может повлиять на евроинтеграцию Грузии.

Об этом сообщает редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Он рассказал, что в Брюсселе состоялись дебаты по ситуации в Грузии на уровне послов.

Debate yday in Brussels on situation in 🇬🇪 on ambassadorial level. 26 member states voiced concern. 🇭🇺 silent. There could be an EU statement coming soon and possibly an update from Commission on how the foreign agents law relates to 🇪🇺accession criteria Реклама: May 8, 2024

"26 стран-членов выразили обеспокоенность, Венгрия промолчала. Вскоре может появиться заявление ЕС и, возможно, обновление от Еврокомиссии относительно того, насколько закон об "иноагентах" совместим с критериями вступления в ЕС", – отметил Джозвяк.

Европарламент проголосовал за необязывающую резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, пока будет действовать скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния".

В дополнение к этому, более 30 депутатов призвали забрать у Грузии кандидатский статус.

В Еврокомиссии объяснили, что для принятия такого решения требуется единодушие всех государств-членов, а также – соответствующее предложение, поданное Европейской комиссией.