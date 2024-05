СМИ: В ЕС обсуждали, как закон об "иноагентах" повлияет на евроинтеграцию Грузии

Во вторник послы ЕС обсуждали намерения грузинских властей принять скандальный проект закона об "иноагентах" и то, как это может повлиять на евроинтеграцию Грузии.

Об этом сообщает редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Он рассказал, что в Брюсселе состоялись дебаты по ситуации в Грузии на уровне послов.

Debate yday in Brussels on situation in 🇬🇪 on ambassadorial level. 26 member states voiced concern. 🇭🇺 silent. There could be an EU statement coming soon and possibly an update from Commission on how the foreign agents law relates to 🇪🇺accession criteria

