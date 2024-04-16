Латвия отправит Украине первую партию беспилотников в рамках "коалиции дронов"

Правительство Латвии на заседании во вторник приняло решение об отправке первой партии беспилотников в рамках "коалиции дронов", которую инициировала страна.

Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которую цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Если до этого отправка дронов Латвией осуществлялась на общественные пожертвования, то сегодняшним решением правительства отправляется первая крупная партия.

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что это первый важный вклад Латвии в эту коалицию.

В закупках задействована местная индустрия, и это означает, что коалиция дронов активно набирает обороты для поддержки Украины.

Дроны для Украины отличаются высоким качеством и прошли проверки, добавил министр.

Латвия будет выделять на развитие коалиции дронов не менее 10 млн евро в год. Амбиция стран, входящих в коалицию, – обеспечить миллион дронов для нужд Украины.

Напомним, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В январе британский премьер Риши Сунак объявил, что Великобритания выделит 200 млн фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.