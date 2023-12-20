В парламенте Швейцарии предварительно поддержали запрет расистских символов

Совет кантонов Швейцарии – верхняя палата парламента – в среду поддержал запрет использования расистских символов, которые оправдывают насильственное или экстремистское поведение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

За инициативу, которая криминализирует язык, жесты и символику (например, флаги), разжигающие ненависть или ссылающиеся на нацизм, проголосовали 23 члена верхней палаты парламента Швейцарии против 16, которые высказались отрицательно.

Инициатива, которая теперь передается на рассмотрение Национального совета Швейцарии (нижней палаты парламента), еще должна быть уточнена – в частности в части, в какой степени будет ограничиваться демонстрация символики и чем должны руководствоваться судьи, рассматривая дела о нарушении закона.

"В нашем обществе нет места для символов, которые приносят извинения за насилие", – заявила федеральный министр юстиции и полиции Швейцарии Элизабет Бауме-Шнайдер во время парламентских слушаний в среду.

Она признала, что полный запрет демонстрации нацистской и экстремистской символики трудно представить, поскольку она может быть составляющей образовательных или просветительских мероприятий.

В случае принятия закона Швейцария станет одним из нескольких европейских государств, где на законодательном уровне существует запрет на разжигание ненависти.

Сейчас в стране ношение и публичная демонстрация нацистской символики не запрещены, если они не сопровождаются сообщениями, пропагандирующими расистскую или антисемитскую идеологию. Эту лазейку в законодательстве активно используют неонацистские группы и те, кто зарабатывает на продаже товаров с символикой Третьего Рейха.

На прошлой неделе, напомним, парламент Австрии ужесточил закон о запрете нацистской символики, расширив сферу его действия и ужесточив наказание за демонстрацию и распространение любой запрещенной символики с целью противодействия росту антисемитизма и экстремизма.