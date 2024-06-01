Пассажиров поездов в Варшаву и Люблин предупредили о временных изменениях

С 23 июня по 31 августа на железнодорожных маршрутах в Варшаву и Люблин меняют порядок пересадки в связи с ремонтными работами с польской стороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в "Укрзализныце".

Временные изменения касаются поездов №23 Киев – Хелм, №93/94 Харьков – Хелм и №120 Хелм – Днепр. Из-за ремонтных работ на станции Хелм пересадка будет происходить на пограничной станции Дорохуск.

Погранично-таможенный контроль для пассажиров, как и раньше, будет происходить в поезде, уточняют в "Укрзализныце".

Реклама:

Для поездов №93/23 Харьков/Киев – Дорохуск прибытие в Дорохуск запланировано на 06:45, до 08:15 продолжается погранично-таможенный контроль, а пересадочный поезд отправляется из из Дорохуска в 08:43 и прибывает на станцию Варшава Всходня в 12:31.

Для поездов №120/94 Дорохуск – Днепр/Харьков пересадка доступна до 11:00, после чего в поезде начинаются контрольные операции. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорохуск в 09:57, отправляться из Варшавы Центральной в 06:40, а Варшавы Всходней – в 06:49.

В "Укрзализныце" отметили, что речь идет о "вынужденном временном шаге", поэтому "станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта".

Поезда, которые курсируют в Хелм, изменений в расписании движения не претерпят, так же как и прямой поезд №67/68 Киев – Варшава – Киев.

Читайте также: Проверка конкуренцией: готова ли Украина к евроинтеграции в сфере железнодорожных перевозок.