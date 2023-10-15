"Укрзализныця" в воскресенье впервые за 18 лет запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в компании.

Поезд проходит через пункт пропуска Рава-Русская, где пассажиры осуществляют пересадку с поезда украинской ширины колеи (1520 мм) на поезд польского перевозчика SKPL европейской колеи (1435 мм) и обратно.

Как отмечают в "Укрзализныце", за рейс в одном направлении оба поезда могут перевезти около 200 пассажиров, они имеют места 1-го и 2-го класса.

Время в пути от Львова до Варшавы составляет около 9 часов, стоимость – от 1188 гривен. Узнать расписание движения и приобрести билеты можно в мобильном приложении "Укрзализныци". Кроме того, билеты доступны в чат-ботах и на сайте "Укрзализныци", а также в международных кассах вокзалов.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко заявил в Facebook, что первый рейс из Львова в Варшаву вышел по расписанию, опубликовав фотографии об этом событии.

Ранее сообщалось, что проект реализован в сотрудничестве с польским железнодорожным перевозчиком SKPL, подвижной состав которого будет выполнять рейсы из Варшавы в Раву-Русскую и обратно.

Напомним, 3 сентября из Украины в Польшу начал курсировать новый поезд по маршруту Киев – Хелм.

Как стало известно в июне, "Укрзализныця" получит от Евросоюза средства на развитие пограничных переходов с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.