Блинкен: Саммит НАТО проложит мост к членству Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне в июле должен обеспечить прокладывание "моста" к членству Украины в Альянсе.

Об этом Блинкен сказал 31 мая на пресс-конференции в Праге на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО, сообщает "Европейская правда".

Во вступительном слове госсекретарь США отметил, что "на саммите НАТО мы обеспечим, чтобы был проложен мост к членству Украины".

Впоследствии он повторил этот тезис в ответе на вопрос, какие реальные шаги саммит может предложить Украине, чтобы уменьшить ее разочарование из-за отсутствия планов в НАТО предоставить приглашение в Альянс.

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"Как союзники согласились в Вильнюсе на прошлом саммите, Украина станет членом НАТО. Наша цель сейчас – проложить мост, чтобы приблизить Украину (к НАТО), а впоследствии и (привести) в НАТО", – сказал Блинкен.

Он отметил, что на саммите будет принят "сильный пакет поддержки Украины".

"Пакет, который укрепит сотрудничество НАТО и поддержку Украины, который будет продвигать интеграцию Украины в НАТО, (будут) ощутимые шаги, которые усилят роль НАТО в помощи Украине построить силы, чтобы в будущем она могла сдерживать (агрессора) и обороняться от агрессии", – отметил госсекретарь США.

Он упомянул о двусторонних соглашениях, которые Украина заключает с союзниками, и отметил, что Киев будет должным образом обеспечен ресурсами, чтобы продолжить обороняться.

"Это процесс, и мы продвигаемся очень методично, способом, который приносит практические преимущества для Украины, включая продвижение к ее членству в НАТО очень понятными и практическими путями", – сказал Блинкен.

Накануне посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что на встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Она сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к Альянсу и что этот сигнал станет частью общего пакета помощи Украине.

В правительстве Украины заявили, что в решении саммита НАТО будет конкретная позиция о необратимости членства Украины.