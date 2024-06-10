В Польше партия Туска побеждает, но ультраправые получили рекордный результат

По результатам выборов в Европарламент в Польше партия действующего премьера Дональда Туска с незначительным отрывом обошла предыдущую партию власти "Право и справедливость", а третье место заняла ультраправая и антиукраинская "Конфедерация".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Onet.

Результаты выборов появились утром в понедельник. "Гражданская коалиция" Туска получает 37,06% голосов и может претендовать на 21 место, "ПиС" – 36,16%.

Антиукраинская "Конфедерация" получила свой лучший результат на евровыборах – 12,08%. С этими результатами партия может получить в Европарламенте шесть мест.

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Такой результат подтвердил тенденцию роста популярности этой политсилы, которая наблюдалась в последнее время. В марте их готовы были бы поддержать 13% опрошенных.

Блок "Третий путь" получил 6,91%, "Левица" – 6,3%.

Эти результаты почти не отличаются от экзитполов.

Явка на евровыборах в Польше составила 40,65% голосов.

Напомним, в следующем созыве Европарламента Польша будет иметь всего 53 мандата.

В целом результат ультраправых на выборах Европарламента оказался ниже прогнозов.

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