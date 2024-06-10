Результат ультраправых на евровыборах оказался ниже прогнозов

Ультраправым и евроскептическим депутатам, несмотря на прогнозы, не удалось обеспечить на выборах в Европарламент достаточное количество мандатов, чтобы перевесить центристские силы.

Таковы предварительные результаты голосования, обнародованные на сайте парламента, пишет "Европейская правда".

Правоцентристская Европейская народная партия (EPP) станет крупнейшей политической группой в новом созыве Европарламента, а центристские, либеральные и социалистические партии сохранят большинство, которое в предыдущем созыве показало себя проукраинским.

Ожидается, что EPP, либеральная "Обновить Европу" (Renew Europe) и социал-демокарты (S&D) будут иметь около 403 мандатов.

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При этом ведущей кандидатке от Европейской народной партии Урсуле фон дер Ляйен нужна поддержка 361 европейского депутата, чтобы обеспечить второй срок на посту президента комиссии – при условии, что она получит одобрение европейских лидеров остаться в должности.

Математически ситуация выглядит в пользу фон дер Ляйен, хотя ожидают, что не все депутаты из коалиции будут голосовать за нее и ей может понадобиться поддержка законодателей из других политических групп.

Мягкая евроскептическая правая партия Европейские консерваторы и реформисты (ECR) будет иметь 73 мандата, а ультраправая "Идентичность и демократия" (ID) – 58. Таким образом совместно эти две правые группы претендуют на 131 мандат – это меньше, чем прогнозировали опросы.

Однако то, какое влияние будут иметь евроскептические партии, будет зависеть от их способности преодолеть разногласия и работать вместе. Сейчас они разделены между двумя различными политическими группами, и некоторые партии и законодатели, среди которых "Фидес" Виктора Орбана и "Альтернатива для Германии", пока находятся вне этих групп.

Напомним, выборы обернулись провалом для партии Эмманюэля Макрона и президент Франции распустил парламент.

Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" достигла худшего результата в истории на выборах в Европарламент на фоне появления в венгерской политике политического новичка Петера Мадьяра.