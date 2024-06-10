У Польщі партія Туска перемагає, але ультраправі отримали рекордний результат 

За результатами виборів до Європарламенту у Польщі партія чинного прем’єра Дональда Туска з незначним відривом обійшла попередню партію влади "Право і справедливість", а третє місце посіла ультраправа та антиукраїнська "Конфедерація".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Onet.

Результати виборів з’явилися вранці у понеділок. "Громадянська коаліція" Туска отримує 37,06% голосів і може претендувати на 21 місце, "ПіС" – 36,16%.

Антиукраїнська "Конфедерація" отримала свій найкращий результат на євровиборах і має 12,08%. З цими результатами партія може отримати у Європарламенті шість місць.

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Цей результат підтвердив тенденцію зростання популярності цієї політсили, що спостерігалася останнім часом. У березні їх готові були би підтримати 13% опитаних.

Блок "Третій шлях" має 6,91%, "Лівиця" отримала 6,3%.

Ці результати майже не відрізняються від екзитполів.

Явка на євровиборах у Польщі склала 40,65% голосів.

Нагадаємо, у наступному скликанні Європарламенту Польща матиме загалом 53 мандати.

В цілому результат ультраправих на виборах Європарламенту виявився нижчим за прогнози.

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