У Зеленского определили состав делегации на конференцию по восстановлению в Берлине
Президент Владимир Зеленский определил состав делегации, которая будет представлять государство на третьей конференции по восстановлению Украины, начинающейся завтра в Берлине.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее распоряжение опубликовали на сайте президента.
Согласно документу, делегацию возглавит вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
Кроме нее, в состав войдут:
- министр энергетики Герман Галущенко;
- министр социальной политики Оксана Жолнович;
- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин;
- министр здравоохранения Виктор Ляшко;
- министр финансов Сергей Марченко;
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
- первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков;
- заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.
Одновременно Свириденко по согласованию с МИД может вносить изменения в состав делегации, включая туда советников и экспертов.
Кроме того, Минэкономики получает распоряжение по согласованию с МИД утвердить указания делегации Украины для участия в Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2024).
Напомним, 10 июня стало известно, что главе Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафе Найему не согласовали командировку на конференцию, после чего он заявил, что уходит в отставку.
Представитель правительства Германии на вопрос СМИ по этому поводу сказал, что отсутствие одного чиновника не должно повредить мероприятию.
Конференция по восстановлению Украины в Берлине станет уже третьим таким мероприятием, после первой конференции 2022 года в швейцарском Лугано и второй – в Лондоне.
По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский лично будет присутствовать на мероприятии, а также должен впервые лично выступить в Бундестаге.