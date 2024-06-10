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Зеленський визначив склад делегації на конференцію з відновлення у Берліні

Новини — Понеділок, 10 червня 2024, 15:41 — Марія Ємець

Президент Володимир Зеленський визначив склад делегації, яка буде представляти державу на третій конференції з відновлення України, що розпочинається завтра у Берліні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне розпорядження опублікували на сайті президента. 

Згідно з документом, делегацію очолить віцепрем’єрка-міністр економіки Юлія Свириденко.

Крім неї, до складу увійдуть:

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  • міністр енергетики Герман Галущенко;
  • міністерка соціальної політики Оксана Жолнович;
  • міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;
  • міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко;
  • міністр фінансів Сергій Марченко; 
  • віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;
  • перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков;
  • заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

Одночасно Свириденко за погодженням з МЗС може вносити зміни до складу делегації, включаючи туди радників та експертів. 

Крім того, Мінекономіки отримує розпорядження за погодженням з МЗС  затвердити вказівки делегації України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024).

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що очільнику Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму не погодили відрядження на конференцію, після чого він заявив, що йде у відставку.

Речник уряду Німеччини на запитання ЗМІ з цього приводу сказав, що відсутність одного посадовця не має зашкодити заходу.

Конференція з відбудови України у Берліні стане вже третім таким заходом, після першої конференції 2022 року у швейцарському Лугано та другої – у Лондоні.

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський особисто буде присутній на заході, а також має вперше особисто виступити у Бундестазі.

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