Болгария впервые импортировала топливо для своей АЭС из США, а не России

Единственная в Болгарии атомная электростанция "Козлодуй" 10 июня начала использовать в одном из своих реакторов атомное топливо, произведенное американской компанией Westinghouse, стремясь уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AFP.

АЭС "Козлодуй" на реке Дунай обеспечивает более трети электрогенерации в Болгарии и до сих пор полагалась на российское топливо для своих двух 1000-мегаваттных реакторов.

Старейший реактор – энергоблок №5, построенный в 1987 году – был подключен к национальной электросети утром 10 июня после загрузки топлива производства Westinghouse.

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Ожидается, что переход на новый тип топлива продлится четыре года.

Второй реактор АЭС должен быть обеспечен топливом французской компании Framatome. Кроме того, до 2030-х годов на атомной станции должны быть построены два ядерных реактора американского производства.

До полномасштабной войны России в Украине Болгария почти полностью зависела от поставок российских энергоносителей, но с тех пор диверсифицировала их. В частности АЭС "Козлодуй" подписал соглашения о поставках ядерного топлива с Westinghouse и Framatome.

Кроме того, с 1 марта Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти для производства топлива после соответствующего решения парламента, который прекратил действие исключения из санкций ЕС.