Боррель осудил Израиль за атаку на лагерь беженцев в Газе для освобождения заложников

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в субботу осудил израильскую атаку на лагерь беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Об этом Боррель написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Боррель отметил, что сообщения из Газы "об очередном массовом убийстве гражданских лиц ужасны".

"Мы осуждаем это самым решительным образом. Кровавая бойня должна немедленно прекратиться", – написал он.

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"Трехэтапный план президента Байдена – это путь вперед к длительному прекращению огня и прекращению убийств", – сказал Боррель, имея в виду план прекращения огня, который поддержал президент США Джо Байден.

Власти сектора Газа, которым руководит ХАМАС, сообщили, что по меньшей мере 210 палестинцев были убиты и более 400 ранены в субботу в результате сильных ударов израильской авиации по лагерю беженцев Нусейрат и в его районе.

Израиль, со своей стороны, заявил, что спас четырех заложников, удерживаемых в Газе после атаки 7 октября, во время рейда на лагерь Нусейрат.

Тель-Авив заявил, что вместо того, чтобы осуждать ХАМАС за то, что он прячется за мирным населением, ЕС осудил Израиль за спасение своих граждан.

6 июня Боррель призвал к расследованию удара Израиля по школе в секторе Газа, где, как утверждают тамошние "власти", погибли гражданские.

Тем временем стало известно, что Испания присоединится к иску Южно-Африканской Республики в Международный суд ООН, где Израиль обвиняют в геноциде палестинского народа.