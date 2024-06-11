От Орбана в Европарламент прошла венгерка из Закарпатья, обещающая бороться за меньшинство

Депутатом Европейского парламента от партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" избрали Викторию Ференц родом из Закарпатья.

Об этом сообщает "Европейская правда".

От партии Орбана "Фидес" в Европарламент прошли всего 11 депутатов, Ференц была седьмой в списке кандидатов.

Віктория Ференц

После избрания Ференц заявила, что с полученным мандатом "будет пытаться представить реальные стремления венгров Закарпатья и нынешнюю сложную ситуацию общины широкой европейской общественности и европейским политикам".

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Она поблагодарила за работу предыдущего евродепутата от Закарпатья по списку "Фидес" Андрею Бочкор, которая известна тем, что открыто продвигала российские интересы в Европарламенте. В частности, она одна из немногих евродепутатов посещала презентацию "мирного плана" кума Путина Виктора Медведчука в Страсбурге.

Накануне голосования Ференц призвала "поддерживать кандидатов партии мира". Виктор Орбан позиционировал свою политическую силу как едва ли не единственную, которая стремится к "настоящему миру" в Украине и Европе.

Ференц родилась в селе Палло на границе со Словакией в местной венгерской семье, сейчас живет в Венгрии. Она является доцентом единственного Венгерского института на Закарпатье, а сферой ее научных интересов являются "проблемы двуязычия" и "языковые права".

Ференц говорит на украинском языке. В частности, она объясняла, что, поскольку родилась в Украине, "было естественно, что я изучила также язык, уважая страну рождения и создавая возможности для общения с украинцами, которые меня окружают".

Напомним, что в Венгрии на выборах в Европарламент от оппозиционной новосозданной партии "Тиса" победила уроженка закарпатского города Берегово Габриэла Гержени со специфическими воспоминаниями о Закарпатье.

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