Депутаткою Європейського парламенту від партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" обрали Вікторію Ференц родом із Закарпаття.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Від партії Орбана "Фідес" до Європарламенту пройшли загалом 11 депутатів, Ференц була сьомою у списку кандидатів.

Вікторія Ференц

Після обрання Ференц заявила, що з отриманим мандатом "буде намагатися представити реальні прагнення угорців Закарпаття та нинішню складну ситуацію громади найширшій європейській громадськості та європейським політикам".

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Вона подякувала за роботу попередній євродепутатці від Закарпаття за списком "Фідес" Андреї Бочкор, яка відома тим, що відкрито просувала російські інтереси у Європарламенті. Зокрема, вона одна з небагатьох євродепутатів відвідувала презентацію "мирного плану" кума Путіна Віктора Медведчука у Страсбурзі.

Напередодні голосування Ференц закликала "підтримувати кандидатів партії миру". Віктор Орбан позиціонував свою політичну силу як чи не єдину, яка прагне "справжнього миру" в Україні та Європі.

Ференц народилася в селі Палло на кордоні зі Словаччиною у місцевій угорській родині, нині живе в Угорщині. Вона є доценткою єдиного угорського інституту на Закарпатті, а сферою її наукових зацікавлень є "проблеми двомовності" та "мовні права".

Ференц розмовляє українською мовою. Зокрема, вона пояснювала, що, оскільки народилася в Україні, "було природно, що я вивчила також мову, поважаючи країну народження та створюючи можливості для спілкування з українцями, які мене оточують".

Нагадаємо, що в Угорщині на виборах до Європарламенту від опозиційної новоствореної партії "Тиса" перемогла уродженка закарпатського міста Берегово Габріела Гержені зі специфічними спогадами про Закарпаття.

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