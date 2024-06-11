Ультраправые и ультралевые будут бойкотировать речь Зеленского в Бундестаге

Крайние левая и правая немецкие партии – "Альянс Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (BSW) и "Альтернатива для Германии" – рекомендовали своим депутатам бойкотировать речь Владимира Зеленского в Бундестаге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В леворадикальной BSW заявили, что Зеленский, "к сожалению, сейчас способствует очень опасной спирали эскалации и принимает риск ядерного конфликта с разрушительными последствиями для всей Европы".

"Поэтому он не должен быть почтен специальным мероприятием в немецком Бундестаге", – добавили в партии Вагенкнехт, где считают, что такой шаг "символизировал бы некритическое одобрение его политики".

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В свою очередь руководство парламентской фракции "Альтернативы для Германии" рекомендовало своим депутатам не присутствовать на выступлении президента Украины в Бундестаге. Но, добавляет DPA, часть депутатов "АдГ" могла остаться в парламенте по собственной воле.

В связи с визитом и запланированной речью Владимира Зеленского возле Бундестага были введены строжайшие меры безопасности. Это – его первое личное выступление в немецком парламенте.

11 июня президент Украины прибыл с визитом в Германию для участия в конференции по восстановлению Украины URC2024 и переговоров с федеральным канцлером Олафом Шольцом.

Он в частности поблагодарил Германию за уже оказанную помощь для усиления ПВО, но повторил, что Украине очень нужны еще семь систем Patriot.