Зеленский прибыл в Германию на конференцию по восстановлению и переговоры с Шольцом

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на вторник прибыл с визитом в Германию для участия в конференции по восстановлению Украины URC2024 и переговоров с федеральным канцлером Олафом Шольцом.

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

По словам главы государства, URC2024 объединит правительства, десять из которых – на уровне премьер-министров, а также компании и организации для помощи Украине.

"В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом", – отметил президент.

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С Шольцом Зеленский будет говорить о дальнейшей оборонной поддержке, развитии украинской системы ПВО, совместном производстве вооружений.

Лидеры скоординируют позиции накануне Саммита мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО.

Также Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Бербель Бас и посетит военную базу, где проходят учения украинские военные.

Напомним, 10 июня стало известно, что главе Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафе Найему не согласовали командировку на конференцию, после чего он заявил, что уходит в отставку.

Представитель правительства Германии на вопрос СМИ по этому поводу сказал, что отсутствие одного чиновника не должно повредить мероприятию.

Ранее Зеленский определил состав делегации, которая будет представлять государство на третьей конференции по восстановлению Украины в Берлине.