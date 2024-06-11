Ультраправі та ультраліві бойкотуватимуть промову Зеленського в Бундестазі
Крайні ліва та права німецькі партії – "Альянс Сари Вагенкнехт – за розум і справедливість" (BSW) та "Альтернатива для Німеччини" – рекомендували своїм депутатам бойкотувати промову Володимира Зеленського в Бундестазі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
У ліворадикальній BSW заявили, що Зеленський, "на жаль, наразі сприяє дуже небезпечній спіралі ескалації та приймає ризик ядерного конфлікту з руйнівними наслідками для всієї Європи".
"Тому він не повинен бути вшанований спеціальним заходом в німецькому Бундестазі", – додали в партії Вагенкнехт, де вважають, що такий крок "символізував би некритичне схвалення його політики".
Своєю чергою керівництво парламентської фракції "Альтернативи для Німеччини" рекомендувало своїм депутатам не бути присутніми на виступі президента України в Бундестазі. Але, додає DPA, частина депутатів "АдН" могла залишитись у парламенті з власної волі.
У зв'язку з візитом і запланованою промовою Володимира Зеленського біля Бундестагу були запроваджені найсуворіші заходи безпеки. Це – його перший особистий виступ у німецькому парламенті.
11 червня президент України прибув із візитом до Німеччини для участі в конференції з відновлення України URC2024 і переговорів з федеральним канцлером Олафом Шольцом.
Він зокрема подякував Німеччині за вже надану допомогу для посилення ППО, але повторив, що Україні дуже потрібні ще сім систем Patriot.