Ультраправі та ультраліві бойкотуватимуть промову Зеленського в Бундестазі

Крайні ліва та права німецькі партії – "Альянс Сари Вагенкнехт – за розум і справедливість" (BSW) та "Альтернатива для Німеччини" – рекомендували своїм депутатам бойкотувати промову Володимира Зеленського в Бундестазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У ліворадикальній BSW заявили, що Зеленський, "на жаль, наразі сприяє дуже небезпечній спіралі ескалації та приймає ризик ядерного конфлікту з руйнівними наслідками для всієї Європи".

"Тому він не повинен бути вшанований спеціальним заходом в німецькому Бундестазі", – додали в партії Вагенкнехт, де вважають, що такий крок "символізував би некритичне схвалення його політики".

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Своєю чергою керівництво парламентської фракції "Альтернативи для Німеччини" рекомендувало своїм депутатам не бути присутніми на виступі президента України в Бундестазі. Але, додає DPA, частина депутатів "АдН" могла залишитись у парламенті з власної волі.

У зв'язку з візитом і запланованою промовою Володимира Зеленського біля Бундестагу були запроваджені найсуворіші заходи безпеки. Це – його перший особистий виступ у німецькому парламенті.

11 червня президент України прибув із візитом до Німеччини для участі в конференції з відновлення України URC2024 і переговорів з федеральним канцлером Олафом Шольцом.

Він зокрема подякував Німеччині за вже надану допомогу для посилення ППО, але повторив, що Україні дуже потрібні ще сім систем Patriot.