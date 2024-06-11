Байден об осуждении сына: Я президент, но также и отец

Президент США Джо Байден подтвердил, что принимает приговор своему сыну Хантеру по федеральному делу о незаконном хранении оружия, где его признали виновным по всем трем пунктам обвинения.

Заявление Байдена приводит телеканал CNN, пишет "Европейская правда".

Американский лидер отметил, что он – "президент, но я также и отец", и подчеркнул, что он и первая леди Джилл Байден "любим нашего сына и очень гордимся тем, каким он стал сегодня".

"Как я уже говорил на прошлой неделе, я приму результат этого дела и дальше буду с уважением относиться к судебному процессу, пока Хантер рассматривает возможность апелляции", – добавил президент США.

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Адвокаты Хантера Байдена уже отметили, что готовы к апелляции приговора.

Напомним, присяжные признали сына президента США виновным по всем трем пунктам обвинения в федеральном судебном процессе по незаконному хранению оружия.

Речь идет об эпизоде октября 2018 года, когда сын президента США "сознательно сделал ложное и фиктивное письменное заявление", покупая револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцу оружия в штате Делавэр он сказал, что наркотиков не употребляет.

После вердикта присяжных судья в Делавэре должен огласить приговор. По всем трем пунктам Хантеру Байдену грозит максимум до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

В отдельном деле сыну президента США инкриминируют три уголовных преступления и шесть проступков, связанных с неуплатой налогов, уклонением от налогообложения и предоставлением ложных или мошеннических налоговых деклараций.

В случае признания вины Хантеру Байдену грозит до 17 лет заключения.