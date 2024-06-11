Сына Байдена признали виновным по делу о незаконном хранении оружия

Присяжные 11 июня признали сына президента США Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения в федеральном судебном процессе по незаконному хранению оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Свое решение по делу Байдена-младшего присяжные вынесли на второй день обсуждения.

Судебный процесс начался на прошлой неделе в штате Делавэр – родном для американского президента. Его сын воспользовался правом не давать показания в суде.

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Напомним, в этом деле Хантеру Байдену предъявили обвинения в сентябре 2023 года. Два пункта связаны с ложными заявлениями об огнестрельном оружии, а третий – владение огнестрельным оружием лицом, употребляющим наркотики.

Речь идет об эпизоде октября 2018 года, когда сын президента США "сознательно сделал ложное и фиктивное письменное заявление", покупая револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцу оружия в штате Делавэр он сказал, что наркотиков не употребляет.

После вердикта присяжных судья в Делавэре должен огласить приговор. По всем трем пунктам Хантеру Байдену грозит максимум до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

В отдельном деле сыну президента США инкриминируют три уголовных преступления и шесть проступков, связанных с неуплатой налогов, уклонением от налогообложения и предоставлением ложных или мошеннических налоговых деклараций.

В случае признания вины Хантеру Байдену грозит до 17 лет заключения.