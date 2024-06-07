Байден говорит, что не помилует сына, если того осудят

Президент США Джо Байден заявил, что не объявит помилование своему сыну Хантеру, если его признают виновным по уголовным обвинениям.

Об этом он сказал в интервью ABC News, сообщает "Европейская правда".

На этой неделе Хантер Байден предстал перед судом в штате Делавэр в связи с незаконным приобретением и хранением оружия под якобы действием наркотиков в 2018 году.

На вопрос, примет ли он результаты судебного процесса над сыном в Делавэре, президент США ответил "да".

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Байден также ответил утвердительно на вопрос, исключает ли он помилование Хантера.

Хантеру Байдену предъявили обвинения в сентябре 2023 года. По всем трем пунктам ему грозит максимум до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

Речь идет об эпизоде октября 2018 года, когда сын президента США "сознательно сделал ложное и фиктивное письменное заявление", покупая револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцу оружия в штате Делавэр он сказал, что наркотиков не употребляет.

В отдельном деле сыну президента США инкриминируют три уголовных преступления и шесть проступков, связанных с неуплатой налогов, уклонением от налогообложения и предоставлением ложных или мошеннических налоговых деклараций.

В случае признания вины Хантеру Байдену грозит до 17 лет заключения.