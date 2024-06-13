В Белом доме и Пентагоне отреагировали на заход военных кораблей России в порт вблизи США

В США заявили, что не видят никаких военных угроз в связи с заходом в порт кубинской Гаваны российских военных кораблей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Российский фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" российского флота вошли в гавань Гаваны в среду. Их сопровождали буксир и судно с топливом.

Спасательно-буксирный корабль "Николай Чикер" в порту Гаваны Реклама: ФОТО: CNN

Четыре российских корабля отправились на Кубу после проведения учений с использованием "высокоточного ракетного оружия" в Атлантическом океане, сообщило в среду Минобороны России. Подводная лодка и фрегат имеют на борту гиперзвуковые ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные ракеты "Оникс", заявили в министерстве.

Российская атомная подводная лодка "Казань" (слева) и фрегат "Адмирал Горшков" ФОТО: CNN

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам в среду, что такие военно-морские учения являются обычными. "Мы видели подобные вещи раньше, и мы ожидаем увидеть подобные вещи снова, и я не собираюсь усматривать в этом какие-то конкретные мотивы", – сказал Салливан.

Он отметил, что не имеет никаких доказательств передачи Россией каких-либо ракет на Кубу, но США будут оставаться бдительными. "Мы не ожидаем, что что-то подобное произойдет", – сказал он, имея в виду потенциальную передачу оружия.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх сказала, что эти учения не представляют угрозы для Соединенных Штатов.

"Мы отслеживали планы россиян относительно этого. Это не было неожиданностью. Мы видели, как они это делают – подобные заходы в порты были и раньше, и это, знаете, обычные военно-морские визиты, которые мы видели при разных администрациях", – заявила Сингх.

На прошлой неделе Куба заявила, что этот визит является стандартной практикой для военных кораблей дружественных Гаване стран. Министерство иностранных дел коммунистического правительства заявило, что флот не имеет на борту ядерного оружия.

Гавана расположена всего в 160 км от города Ки-Уэст во Флориде, где расположена авиационная база ВМС США. Некоторые обозреватели называют визит российских военных кораблей на Кубу способом для Владимира Путина напомнить Джо Байдену, что Москва может бросить вызов Вашингтону в своей собственной сфере влияния.

Накануне США сообщили, что наложили санкции на более 100 компаний российской "оборонки".

Кроме того, США объявили о санкциях против Московской биржи, на которой в России ведется торговля акциями компаний, и Национального клирингового центра, выступающего посредником в валютной торговле.