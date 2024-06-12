США наложили санкции на более 100 компаний российской "оборонки"

Министерство финансов США 12 июня внесло в санкционный список более 100 российских компаний, причастных к военно-промышленному комплексу России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

Американский Минфин констатирует, что "Россия превратилась в военную экономику, в которой компании со всего спектра российской промышленности вносят свой вклад в военные усилия России".

Юридические лица, перечисленные в последнем указе ведомства, "работают или работали в оборонном и связанных с ним секторах экономики Российской Федерации, производстве, технологиях, транспорте и финансовых услугах", отмечается там.

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Речь идет в частности о российских производителях военной техники – от беспилотников до кораблей – и компонентов к ней, компонентов взрывчатки, боеприпасов, электроники, а также заводы по ремонту военной техники.

Отдельно в указе Минфина США упомянут "Банк Точка", основанный в 2023 году для предоставления финансовых услуг "субъекту, обеспечивающему амуницией российских военнослужащих", и российская компания "Экодор", которая перевозит российские военные грузы.

Напомним, Минфин США также объявил о расширении механизма вторичных санкций в отношении России и санкции против более 90 иностранных компаний и лиц, которые помогают Москве уклоняться от санкций.

Кроме того, США объявили о санкциях против Московской биржи, на которой в России ведется торговля акциями компаний, и Национального клирингового центра, который выступает посредником в валютной торговле.